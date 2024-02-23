Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,56 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,35 гривні, таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Посилилися позиції національної валюти і щодо євро. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,56 гривні, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,29/38,34 гривень, євро – 41,49/41,53 гривень.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні, 23 лютого, подешевшав на 28 копійок - до 38,57 гривні за долар в середньому (продати долар можна за 38,45 гривні). А курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 16 копійок - до 42,05 гривні (курс продажу - 41,85 гривні за євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 лютого, знизився на 10 копійок - до 38,70 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і становить 42,10 гривні за євро.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що завершення зими навряд чи сколихне валютний ринок: як і раніше, щоденні курсові зміни будуть очікувано незначними (до 0,2-0,3 грн на міжбанку і до 0,5 грн на готівковому ринку).

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