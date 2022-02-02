З початку року в держорганах розпочалась класифікація посад, на основі якої й планується запровадити оновлену систему оплати праці.

Кабінет міністрів визначив схему посадових окладів для держслужбовців на поточний 2022 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухваленою постановою пропонується:

встановити коригуючи коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;

унормувати питання щодо виплати у 2022 році надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які обіймають посади фахівців з питань реформ;

увідповіднити до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.

Відповідно до статті 51 Закону "Про державну службу", Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.

"Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року, триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої й планується запровадити оновлену систему оплати праці", - зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Читайте такожІндонезія відправить тисячі держслужбовців на віддалену роботу на БаліЯк повідомляв УНІАН, в Україні з 8 листопада 2021 року для працівників центральних та місцевих органів влади, а також освітян стала обов'язковою вакцинація проти COVID-19. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

9 грудня перелік доповнили працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

31 січня до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти COVID-19, додалися працівники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Вас також можуть зацікавити новини: