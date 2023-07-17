Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 17 липня, залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок – до 41,60 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,55 грн. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,60 грн/євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 17 липня, зміцнився на 3 копійки – до 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і становить 41,80 грн/євро.

Відео дня

Цього тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до ситуації попереднього тижня: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За словами експерта, різниця між курсом покупки і продажу збережеться в рамках 0,15-0,25 грн, а щоденні коливання будуть в межах 0,1-0,3 грн.

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