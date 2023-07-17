Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 17 липня, зміцнився на 3 копійки – до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і становить 41,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 15 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс євро у банку тоді подорожчав на 15 копійок – до 41,50 грн/євро.

Відео дня

З початку 2023 року зміцнення гривні вже складає понад 8%. У червні правління Національного банку, ухвалило рішення у восьмий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, що сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень.

За даними інвестгрупи ICU, насиченість ринку готівковою валютою зберігається на високому рівні, що сприяє подальшому зближенню готівкового та офіційного курсів. Міжбанківський ринок залишається під контролем Нацбанку, який зараз має рекордно великі золотовалютні резерви і почувається цілком спокійно з поточними потребами в інтервенціях.

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