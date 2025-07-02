Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,75 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 2 липня, зріс на 7 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 49,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні до 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 липня, зріс одразу на 24 копійки і складає 49,75 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,64 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,60 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

Експерти дали свої поради щодо купівлі валюти з огляду на зміну курсів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пропонує поступово накопичувати валюту в розрахунку на те, що наступного року курс долара може значно зрости. А голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський рекомендує купувати долари, поки американська валюта дешевшає. Крім того, він вказав, що українці скуповують банківське золото.

Вас також можуть зацікавити новини: