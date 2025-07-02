Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 48,98 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 2 липня, подорожчав на 5 копійок і становить 42,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 35 копійок і складає 49,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,98 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,64 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,60 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 2 липня, складає 107 013 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 479 360 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 2 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, євро продовжує бити рекорди і вперше в історії перетнув позначку у 49 гривень. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,41 грн за один євро, тобто гривня послабилася одразу на 42 копійки. Попередній максимум був зафіксований 1 липня з курсом 48,99 гривні.

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