Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 5 липня, знизився на 10 копійок – до 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 16 копійок і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок - до 44,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 6 копійок і складає 40,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,25 грн/євро (курс продажу – 44,11 грн/євро).

Національний банк України встановив на 5 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім рекордним показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,78 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4-40,7 грн.

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