Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 2 вересня, знизився на 5 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 17 копійок і становить 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 21 копійку і становить 45,87 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,26 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 2 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,06 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

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