Продати долар можна в середньому за курсом 40,96 грн, євро – 45,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 2 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,96 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 9 копійок і складає 46,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,35 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,26 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 2 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,06 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

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