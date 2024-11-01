Зазначається, що долар продовжує демонструвати стабільну динаміку.

У жовтні долар показав найкращий результат більш ніж за два роки. Цьому сприяло зниження очікувань інвесторів щодо агресивних дій Федеральної резервної системи.

Видання Reuters пише, що, на думку аналітиків, рівень безробіття в США, який може становити 4,1%, дасть більш точне уявлення про загальний стан ринку праці.

"Поки він залишається нижче 4,3%, ставка ФРС не повинна сильно змінитися після зниження на 25 базисних пунктів наступного тижня і, ймовірно, ще на 25 б.п. у грудні", - сказав Шон Келлоу, старший валютний аналітик InTouch Capital Markets.

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ФРС оголосить про своє рішення через два дні після президентських виборів у США.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших, зріс на 0,2% до 104,09. Минулого місяця він зріс на 3,1%, що є максимальним показником з вересня 2022 року.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і віцепрезидентка від Демократичної партії Камала Гарріс, як і раніше, йдуть пліч-о-пліч у кількох опитуваннях, але деякі інвестори укладають угоди, ставлячи на перемогу Трампа, що призводить до зростання курсу долара і прибутковості казначейських облігацій США.

Обіцянки Трампа скоротити податки, послабити фінансове регулювання і підвищити тарифи розглядаються як інфляційні і можуть уповільнити ФРС на шляху пом'якшення політики.

Курс долара в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 1 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

При цьому на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,23 грн/дол.

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