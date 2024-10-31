Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 1 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,85 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,23 грн/дол., євро – 44,74/44,76 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 31 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 45,20 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня основні валютні зміни відбуватимуться в межах 41,30-41,55 грн/дол., однак допустимі коридори валютних змін залишаться ширшими: 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро на міжбанку та 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

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