Курс євро просів до 33,68 гривні, тоді як курс долара залишився на рівні 27,84 гривні.

Національний банк України на понеділок, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,68 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2784,4 (12 лютого – 2783,84)

100 EUR – 3368,01 (12 лютого – 3381,11)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,86/27,88 гривні/долар, до євро – на рівні 33,74/33,77 гривні/євро.

Попередній курс

Національний банк України на п'ятницю, 12 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій