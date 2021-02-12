Національний банк України на понеділок, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,68 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2784,4 (12 лютого – 2783,84)
100 EUR – 3368,01 (12 лютого – 3381,11)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,86/27,88 гривні/долар, до євро – на рівні 33,74/33,77 гривні/євро.
Попередній курс
Національний банк України на п'ятницю, 12 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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