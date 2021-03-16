Курс гривні до євро ослаб до 32,96 грн/євро.

Національний банк України на середу, 17 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,65 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 32,96 грн/євро, тобто гривня ослабла також на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 17 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2765,25 (16 березня - 2764,34)

100 EUR - 3296,32 (16 березня - 3295,23)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,73/27,75 грн/дол., до євро - на рівні 33,01/33,03 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 16 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій