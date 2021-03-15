Гривня за офіційним курсом зміцнилася до 27,64 грн/дол.

Національний банк України на вівторок, 16 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,95 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 16 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2764,34 (15 березня - 2773,05)

100 EUR - 3295,23 (15 березня - 3308,39)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,62/27,64 грн/дол., до євро - на рівні 32,94/32,95 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 15 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій