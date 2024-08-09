Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,89 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,13/41,16 грн/дол., євро – 44,90/44,93 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 41,29 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,19 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 45,20 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,25 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні не змінився і складає 45,15 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що ближче до осені чи на самому її початку цілком ймовірне поступове зростання курсів. Адже ніяк не оминути головну об’єктивну обставину – це посилення інфляції, що вже позначилося як на собівартості продукції, так і на рівні споживчих цін.

Вас також можуть зацікавити новини: