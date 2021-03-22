При цьому він не очікує помітної зміни курсу долара до гривні протягом тижня, що почався.

Агентство S&P Global Ratings прогнозує курс долара в Україні на рівні 29,5 гривні/долар на кінець 2021 року.

Читайте такожЕксперти очікують прискорення інфляції в УкраїніПро це повідомив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі, переданому УНІАН.

"При цьому в агентстві зазначають, що курс долара на кінець 2022 року становитиме 30 гривень, на кінець 2023 – 30,5 гривні, на кінець 2024 – 31 гривня. При цьому інфляція в поточному році прогнозується на рівні 7,7%, у 2022 – 5,5% і у 2023 і 2024 – по 5%", - повідомив Іосуб.

Як зростатиме курс у наступні роки

Він зазначив, що зростання ВВП, за даними агентства S&P, цього року в Україні прогнозується на рівні 4%, наступного року – 3,5%, у 2023 і 2024 роках - по 3%.

Що стосується поточного рівня курсу долара, аналітик не очікує помітної зміни курсу долара до гривні протягом тижня, що почався.

"Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,7 гривні, а готівковий долар в банках буде торгуватися близько 27,6 - 27,8 гривні", - сказав Іосуб.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 22 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,72 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій