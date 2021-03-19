Гривня за офіційним курсом ослабла до 27,72 грн/дол.

Національний банк України на понеділок, 22 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,72 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,95 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 22 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2771,84 (19 березня - 2768,28)

100 EUR - 3295,02 (19 березня - 3297,85)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,71/27,73 грн/дол., до євро - на рівні 32,92/32,94 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю,19 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,68 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій