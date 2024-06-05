Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 6 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,13 грн/дол., таким чином, гривня посилилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,61 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,12/40,14 грн/дол., євро – 43,63/43,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

5 червня готівковий курс долара до гривні в банках України становив 40,85 грн за долар в середньому. При цьому продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 40,25 грн за долар.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в українських банках до 7 червня перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол.

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