Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 46,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 травня, знизився на 3 копійки і в середньому становить 41,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився незмінним і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,30 грн/євро, а курс продажу - 47,06 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 6 травня, складає 94 452 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 930 120 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,19 грн за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

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