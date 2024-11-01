Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,97 грн/євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,32/41,34 грн/дол., євро – 44,99/45,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 1 листопада знизився на 2 копійки і складає 41,53 грн за долар, а курс євро не змінився і становить 45,20 грн за євро.

У жовтні долар показав найкращий результат більш ніж за два роки. Цьому сприяло зниження очікувань інвесторів щодо агресивних дій Федеральної резервної системи. Видання Reuters пише, що, на думку аналітиків, рівень безробіття в США, який може становити 4,1%, дасть більш точне уявлення про загальний стан ринку праці.

Слід зазначити, що голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищу вважає, що до кінця поточного року можливе лише помірне послаблення гривні – до 42-43 грн/дол.

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