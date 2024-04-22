Продати долар можна в середньому за курсом 39,60 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 квітня, зріс на 15 копійок – до 40,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 43,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 40,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 43,09 грн/євро (курс продажу – 42,90 грн/євро).

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Національний банк України встановив на понеділок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,79 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,38 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж 22-30 квітня валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: 39-40 грн/дол. та 42-43,5 грн/євро та 39-40 грн дол. та 41-43,5 грн/євро відповідно.

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