Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує перевиконання планових показників прибутковості державного бюджету до кінця року.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації.
«З точки зору бюджету, на даний момент часу ми змогли скоротити відставання по доходах, яке у нас було на 1 травня, сума становила 44 млрд грн. Це було фактично невиконання планових показників з початку року. Зараз ми вийшли на планові показники і, я думаю, до кінця року у нас буде перевиконання доходів до держбюджету. Незначне, але буде» - зазначив він.
За словами міністра, такі результати будуть досягнуті "завдяки роботі податкової служби в частині мінімізації схем ухилення від сплати податку на додану вартість".
«Це при тому, що ми постійно і вчасно компенсуємо ПДВ. Міфи про те, що держбюджет фінансується коштом затримки компенсації ПДВ не відповідає дійсності», - підкреслив міністр.
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