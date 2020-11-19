За словами міністра фінансів, такі результати будуть досягнуті завдяки роботі податкової.

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує перевиконання планових показників прибутковості державного бюджету до кінця року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації.

«З точки зору бюджету, на даний момент часу ми змогли скоротити відставання по доходах, яке у нас було на 1 травня, сума становила 44 млрд грн. Це було фактично невиконання планових показників з початку року. Зараз ми вийшли на планові показники і, я думаю, до кінця року у нас буде перевиконання доходів до держбюджету. Незначне, але буде» - зазначив він.

За словами міністра, такі результати будуть досягнуті "завдяки роботі податкової служби в частині мінімізації схем ухилення від сплати податку на додану вартість".

«Це при тому, що ми постійно і вчасно компенсуємо ПДВ. Міфи про те, що держбюджет фінансується коштом затримки компенсації ПДВ не відповідає дійсності», - підкреслив міністр.

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Автор: Бредіхіна Ганна