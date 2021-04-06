Україна та Міжнародний валютний фонд можуть досягти домовленості на рівні персоналу найближчими місяцями.
Читайте такожУ МВФ розповіли, що буде з економікою України до кінця рокуПро це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на одному з національних телеканалах.
"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості, так би мовити, на рівні персоналу найближчимиі двома місяцями, і далі будемо робити свою роботу, ухвалювати необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", – сказав Марченко.
Співпраця з МВФ: передісторія
9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.
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