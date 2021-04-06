За словами міністра фінансів, Україна і далі буде робити свою роботу, ухвалювати необхідні закони, щоб отримати кредитні кошти фонду.

Україна та Міжнародний валютний фонд можуть досягти домовленості на рівні персоналу найближчими місяцями.

Читайте такожУ МВФ розповіли, що буде з економікою України до кінця рокуПро це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на одному з національних телеканалах.

"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості, так би мовити, на рівні персоналу найближчимиі двома місяцями, і далі будемо робити свою роботу, ухвалювати необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", – сказав Марченко.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Богдан Слуцький