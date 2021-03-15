Серед лідерів за сумою сплачених податків у 2020 році опинилася Група компаній «Метінвест».

Україна за підсумками 2020 році попри кризу виконала план наповнення державного бюджету податками завдяки великим платникам податків, серед яких найбільшими є «Нафтогаз», «Укрнафта» та «Метінвест».

Як пише 24 канал, найбільшим платником податків в Україні є НАК «Нафтогаз України». У 2020 році газовий монополіст сплатив до бюджету 101,9 мільярда гривень (плюс майже 40 мільярдів у вигляді виплати дивідендів).

На другій позиції за підсумками 2020 року опинилася «Укрнафта», яка сплатила до держбюджету 48,2 мільярда гривень.

Також серед лідерів за сумою сплачених податків опинилася Група компаній «Метінвест», що перерахувала до держбюджету 22,1 мільярда гривень. Найбільша виплата із загальної суми відрахувань – податок на прибуток у сумі понад 5,2 мільярда гривень. Стільки ж було сплачено за єдиний соціальний внесок (його виплати зросли на 18% проти позаминулого року).

Крім того, підприємства «Метінвесту» в 2020 році перерахували до бюджетів 4,7 мільярда гривень прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року. Джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 мільярда гривень, екологічний податок – 789 мільйонів гривень і плата за землю – 713 мільйонів гривень.

При цьому криворізькі підприємства "Метінвесту" – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – у липні-вересні 2020 року перерахували до скарбниці міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період «Метінвест» додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 мільйонів гривень, з яких Кривий Ріг отримав 78 мільйонів гривень.

Зазначимо, наразі в Україні нараховується понад 1600 великих платників податків, тобто компаній, що сплачують до бюджету понад 1,5 мільйони євро на рік.

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Автор: УНІАН