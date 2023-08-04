Більш низькі, ніж очікувалося, продажі найвідомішого пристрою Apple, iPhone, не вразили інвесторів, у зв'язку з чим Apple очікує продовження спаду продажів.

Компанія Apple прогнозує спад продажів у поточному кварталі, що призведе до зниження акцій, попри те, що в третьому фінансовому кварталі компанії Уолл-стріт перевершили цілі з продажу та прибутку.

Як повідомляє Reuters, акції Apple знизилися приблизно на 2% після того, як компанія прогнозувала зниження продажів у четвертому кварталі поспіль. У щойно закінченому періоді прибуток у сфері послуг збільшився, але нижчі, ніж очікувалося, продажі найвідомішого пристрою Apple, iPhone, не вразили інвесторів. Керівники заявили, що продажі iPhone збільшаться в четвертому кварталі, але не сказали, наскільки.

Apple перебуває в делікатному становищі, оскільки її iPhone бореться за частку з конкурентами Android на зрілому ринку, тоді як її наступний великий продукт — гарнітура змішаної реальності Vision Pro, оголошена в червні — ще не потрапила до споживачів.

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Apple заявила, що продажі за третій фінансовий квартал, що закінчився 1 липня, впали на 1,4% до 81,8 млрд доларів, а прибуток на акцію зріс на 5% до 1,26 доларів. Згідно з даними IBES від Refinitiv, це перевищило очікування аналітиків в $ 81,69 млрд і $1,19 за акцію. Більш слабкі продажі iPhone були компенсовані сильними продажами в сегменті послуг, що включає Apple TV+, і продажами в Китаї, які зросли на 8% у річному обчисленні.

Фінансовий директор Apple Лука Маестрі заявив, що компанія очікує на зростання доходів у річному обчисленні у четвертому фінансовому кварталі, що закінчується у вересні, подібно до падіння, про яке компанія повідомила 3 серпня. Згідно з даними Refinitiv, цей прогноз продажів нижчий за очікування аналітиків щодо приблизно стабільних продажів в четвертому кварталі фінансового року в розмірі 90,19 млрд доларів.

"Існує реальна стурбованість з приводу того, коли зростуть обсяги продажів і які горизонти зростання продажів iPhone", — сказав Деніел Ньюман, виконавчий директор і головний аналітик дослідницької компанії Futurum Group.

Витрати на дослідження та розробки Apple також досягли 22,61 мільярда доларів за фінансовий рік, що приблизно на 3,12 мільярда доларів більше, ніж у попередньому році.

Як йдеться в матеріалі, тим часом Apple перевершила ринок смартфонів в Китаї, який був найслабшим майже за десятиліття. За даними Counterpoint Research, загальний обсяг продажів смартфонів у Китаї в другому календарному кварталі знизився на 8% до найнижчого рівня з 2014 року.

Згідно з даними Refinitiv, Apple заявила, що продажі iPhone склали 39,67 млрд доларів, що нижче очікувань аналітиків в 39,91 млрд доларів.

Скарги на iPhone

У 2022 році Apple представила чотири смартфони серії iPhone 14, один з яких довелося чекати до 7 жовтня через локдаун у Китаї. Інші моделі вийшли 16 вересня.

У серпні 2023 року повідомлялося про те, що власники iPhone 14 обурені - акумулятори їх смартфонів зношуються прямо на очах. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї їх айфонів впав нижче 90% - і це незважаючи на те, що з виходу iPhone 14 не минуло й року.

Проблема швидкої деградації акумуляторів в пристроях Apple існує у всіх поколіннях моделей iPhone, проте з виходом 14-их моделей скарги користувачів почастішали. Батареї останніх айфонів старіють вже надто швидко. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї смартфона впав нижче 90%, і це незважаючи на те, що з виходу нових iPhone не минуло й року. В середньому за рік має йти не більше 5-7% від загальної ємності.

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