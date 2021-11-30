Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення за допомогою технологій компанії.

Президент України Володимир Зеленський анонсував співпрацю Міністерства цифрової трансформації з американською корпорацією Apple у рамках проведення перепису населення України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифри і цим технологічним гігантом. Цифровізація - безумовний пріоритет для нашої держави", - написав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.

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При цьому у прес-службі Офісу президента зазначили, що меморандум передбачає співпрацю, обмін інформацією та підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проектів, пов'язаних із переходом України в режим paperless, та покращення досвіду взаємодії громадян з органами влади. Американська компанія також допоможе підвищити рівень цифрової грамотності українців.

При цьому президент України запросив керівництво Apple взяти участь у Diia Summit у лютому 2022 року.

"Підписання Меморандуму щодо Apple – важливий крок не лише для цифровізації в Україні, а й для визнання наших досягнень у цій сфері по всьому світу. Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством та можливість впровадити найкращі світові рішення для досягнення нашої головної мети – перетворити державу на зручний та ефективний сервіс, якому хочеться довіряти", – підсумував Федоров.

Читайте такожУ Мінекономіки озвучили ліміт на використання "тисячі від Зеленського"Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 листопада, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що планує зустрітися з топ-менеджерами технологічної компанії Apple для обговорення спільних проектів.

За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання Меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple під час проведення перепису населення у 2023 році.

Довідка УНІАН. Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з яким в нашій державі проживало 48 млн 457 тис. осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму та окупованих територій Донбасу).

Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічний компаній світу і однією з найбільш капіталізованих компаній світу.

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Автори: Анастасія Горбачова, Герасименко Валентина