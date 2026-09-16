'Вижити неможливо': голова Мінфіну прокоментував прожитковий мінімум на 2027 рік

Водночас поки що повноцінно змінити його в уряді не можуть.

Прожитковий мінімум в Україні наступного року зросте до 3559 гривень, що становить менше 120 гривень на день. Такі цифри закладені у проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту бюджету в Верховній Раді зазначив, що прожитковий мінімум вже давно втратив свою базову функцію, передає кореспондент УНІАН.

"Прожитковий мінімум дійсно не відповідає фактичному рівню. На цю суму можна тільки жити, виживати – і то, напевно, вижити неможливо. По суті, це розрахунковий показник", – вказує очільник фінансового відомства.

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На даний момент уряд не може значно підвищити прожитковий мінімум через те, що до цього показника прив’язана велика кількість невластивих для нього виплат.

"В першу чергу, ми маємо відв’язати інші виплати, які залежать від показника прожиткового мінімуму. Ми робимо послідовні кроки – постійно переформатовуємо соціальні виплати і створюємо умови для їхнього збільшення", – повідомив Марченко.

Проєкт держбюджету на 2027 рік – головні новини

Мінімальна пенсія в Україні в 2027 році, згідно внесеного на розгляд парламенту проєкту бюджету, становитиме 2878 грн. Це майже на 300 грн або на 10,9% більше, ніж в поточному році (2595 грн). Водночас споживчі ціни у 2027 році, за прогнозом уряду, зростуть в середньому на 8,6%.

Втім, економіст Олег Пендзин радить бути обережним із зареєстрованим проєктом бюджету. За його розрахунками, видатки в головному фінансовому документі значно завищені і незрозуміло, за рахунок яких джерел їх можна буде скомпенсувати.

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