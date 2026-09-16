Мінімальна пенсія в 2027 році зросте: які цифри закладено в бюджет

На пенсії з бюджету піде на 16,5% більше коштів, ніж в минулому році.

Розмір мінімальної пенсії в Україні в 2027 році становитиме 2878 грн, що майже на 300 грн або на 10,9% більше, ніж в поточному році (2595 грн). Такі цифри закладено в проєкт бюджету на наступний рік, представлений Кабінетом міністрів.

Попри підвищення, купівельна спроможність пенсіонерів, за рахунок інфляції, зросте не набагато. Річна інфляція в Україні за підсумками серпня 2026 року прискорилася до 8,1% порівняно з серпнем 2025 року. Уряд прогнозує, що споживчі ціни у 2027 році зростуть у середньому на 8,6%.

Спрямовані з бюджету до Пенсійного фонду України кошти на пенсійне забезпечення становитимуть 292,82 млрд грн. З них 5 млрд грн забезпечать за рахунок спеціального фонду державного бюджету. Зростання рік до року в порівнянні з пенсійними видатками в 2026 році становитиме 41,51 млрд грн (+16,5%).

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Зазначений обсяг видатків дозволить забезпечити всі зобов’язання державного бюджету на виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема зростанням пенсійних виплат у зв’язку з підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, йдеться в пояснювальній записці до бюджету.

В уряді також запевнили, що забезпечення пенсійними виплатами колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей, чисельність яких у зв’язку зі збройною агресією російських окупантів постійно збільшується, проходитиме у повному обсязі.

Проєкт бюджету на 2027 рік – головні новини

В державний бюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця наступного року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні.

Згідно з проєктом, доходи державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. При цьому у 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше відповідного плану.

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