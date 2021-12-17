Стипендії призначаються згідно з наказами керівників центральних органів виконавчої влади в межах квот.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про внесення змін до своєї постанови "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій парламенту та уточнення окремих термінів (№6413).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 318 народних депутатів із 340, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається заснувати для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які виявили особливі успіхи в навчанні, дослідницькій та науковій роботі, 500 іменних академічних стипендій Верховної Ради України, зокрема: 175 стипендій - здобувачам фахової передвищої освіти; 325 стипендій - здобувачам вищої освіти.

Встановлюються такі розміри стипендій:

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітні ступені "молодший бакалавр" та "бакалавр", - 3 тис. 320 гривень на місяць (раніше у відповідній категорії - 2 тис. 130 грн);

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітні ступені "молодший бакалавр", "бакалавр" або "магістр", - 4 тис. 400 гривень на місяць (раніше - 2 тис. 720 грн).

Читайте такожГроші за "пакунок малюка" тепер можна отримати в "єМалятко"Крім того, встановлюється, що стипендії призначаються згідно з наказами керівників центральних органів виконавчої влади, в межах квот, встановлених Міністерством освіти та науки України для закладів фахової передвищої та вищої освіти, щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального року і виплачуються за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету для виплати академічних стипендій.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1 січня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, студентам з окупованого РФ Криму можуть підвищити стипендії. Розмір виплат може збільшитися до 6,5 тисяч гривень.

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Автор: Таня Поляковська