Про це розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Студентам з окупованих РФ Криму можуть підвищити стипендії. Розмір виплат може збільшитися до 6,5 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю "Крим. Реалії" розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона підтвердила, що у цьому році кількість студентів з окупованого Криму, які приїхали на навчання в українські вищі освітні заклади, зменшилася. За думкою Верещук, на це вплинули декілька факторів: пандемія, пропаганда РФ та страх молоді переїжджати. Студенти не розуміють, яке на них чекає майбутнє, адже є багато проблем: пошук житла, роботи та коштів.

"Студенти не мають можливості отримати ту стипендію, яка б їм допомогла вижити та розвиватися", - вказала Верещук.

Вона розповіла, що саме тому вже є напрацювання щодо збільшення розміру стипендії. За словами Верещук, нині потрібно зрозуміти, як покращити умови для молоді з окупованого Криму, яка навчається в українських університетах.

"До прикладу, ми запропонували, і я сподіваюсь, мене підтримують колеги з уряду і я навіть не сумніваюсь, що мене підтримають і прем'єр і президент у цьому, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена... Усім студентам, які приїхали з окупованих територій. Я маю на увазі Крим, у цьому випадку саме Крим. До 6500 тисяч гривень, вдвічі буде збільшена стипендія", - розповіла Верещук.

Читайте такожПроект Держбюджету-2022: Шкарлет розкрив розмір мінімальної стипендії в профтехах та університетахТакож вона вказала, що Україні потрібно більше фокусуватися на можливості донесення інформації для дітей з окупованого Росією півострова. Адже майбутні студенти мають знати про переваги навчання в українських університетах. Доступ до болонського процесу, дипломи, які визнаються у світі, та можливість знайти гарну роботу - все це можна отримати у вищих навчальних закладах нашої країни.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні переможцям міжнародних учнівських олімпіад виплачуватимуть премії. Президентські стипендії у розмірі 10 тисяч гривень також отримають учасники ЗНО, які отримали найкращі результати.

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Автор: Поліна Кузенко