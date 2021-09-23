Серед стипендіатів - діти, які мають високі досягнення у навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад.

У столиці 100 обдарованих дітей отримуватимуть цього навчального року стипендію від Київської міської ради у розмірі 1 тис.грн щомісяця.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради затвердили список стипендіатів.

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Рішення підтримали 86 з 90 депутатів, зареєстрованих у залі.

Таким чином, обдарованим і талановитим школярам виплачуватимуть щомісячну персональну стипендію в розмірі 1 тис.грн.

Серед стипендіатів - діти, які мають високі досягнення у навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних турнірів тощо.

У Києві стипендії Київської міської ради призначають щорічно з 2012 року.

Премії для переможців олімпіад:

15 вересня 2021 року Кабінетом міністрів було затверджено порядок використання коштів з державного бюджету на виплати заохочень з фонду глави держави.

Переможцям міжнародних олімпіад виплачуватимуть премії президента в розмірі 100 тисяч гривень.

Автор: Інна Андаліцька