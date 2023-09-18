У реальному вимірі зарплата зросте на 6%.

Номінальна середньомісячна зарплата українців у 2024 році, за прогнозом Міністерства економіки, зросте з 18 118 до 21 852 грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на наступний рік, який Кабінет міністрів подав на розгляд до парламенту. У реальному вимірі зарплата зросте на 6%.

"У 2024 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному – до 21 852 грн, так і у реальному вимірі – на 6 відсотків (з урахуванням інфляції – УНІАН). Додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття у 2024 році – з 18,8 відсотка у 2023 році до 13,4 відсотка", - зазначили в уряді.

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Також у проекті держбюджету на 2024 рік передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 7 100 грн, з 1 квітня 2024 року – 8 000 грн, а також посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня у розмірі 3 195 грн, з 1 квітня – 3 600 грн.

Крім цього, урядовці звернули увагу, що з 1 січня 2024 року оплата праці державних службовців буде здійснюватися на основі класифікації посад державної служби, яка зокрема передбачатиме грейдову систему посадових окладів (система проведення оцінки та ранжування посад – УНІАН).

Розмір мінімального грейду буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати.

Зарплата українців

У серпні середня зарплата українців знову зросла і складає 17 500 грн, що на 500 грн перевищує показник липня. Зростання відбулось у Київській області (до 19 275 грн, +275 грн до липня), Львівській (до 17 500 грн, +500 грн до липня) та Одеській (до 17 500 грн, +175 грн до липня).

Найбільше зростання зарплат зафіксовано у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (з 32 500 грн до 35 000 грн) та "Нерухомість" (з 33 000 грн до 34 000 грн).

Кабінет Міністрів у проекті державного бюджету України на 2024 рік закладе двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Також Кабміном планується проведення індексації пенсій.

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