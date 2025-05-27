Розрахунки відбуватимуться кожного місяця, а не із затримкою в квартал.

Уряд схвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Робимо процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади", - сказав він.

За словами Шмигаля, цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал.

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"Таким чином уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців", - додав прем'єр.

Комунальні послуги в Україні – головні новини

Раніше УНІАН писав, як нараховується субсидія після закінчення опалювального сезону. Зокрема, з 1 травня, органи ПФУ визначатимуть, які громадяни України отримають можливість оформити знижку на оплату води, світла, газу та опалення на наступний опалювальний сезон.

Члени сім'ї УБД і самі військові, а також учасники Революції гідності можуть отримати значну знижку на газ і опалення, а за деяких умов комунальні послуги для таких осіб можуть бути навіть безкоштовними.

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