Прем'єр запевнив, що за результатами аудиту будуть обов'язково встановлені неправомірні отримувачі виплат.

Від моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" майже 12 млн українців отримали так звану "тисячу Зеленського". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, що деяким українцям доведеться її повернути.

Глава уряду наголосив, що отримати гроші можуть виключно ті, хто перебуває на території України. За його словами, спочатку громадяни зазначають у декларативний спосіб, що вони перебувають на території України, а потім проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Шмигаль запевнив, що за результатами аудиту будуть обов'язково встановлені неправомірні отримувачі виплат.

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"Людей, які цим будуть зловживати, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти", - пояснив він.

Варто додати, що яким саме чином стягуватимуть ці гроші, прем'єр не пояснив.

"Тисяча Зеленського" - останні новини

Заявку на отримання допомоги в розмірі 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка" можна оформити до кінця зими. Гроші мають надійти протягом 10 робочих днів.

Станом на кінець дня 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн - на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

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