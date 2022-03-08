При цьому в Нацбанку рекомендують платити закордоном безготівково.

У Національному банку рекомендують не вивозити закордон готівкову гривню, оскільки зараз її курс у місцевих обмінниках сильно занижений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час інтерв'ю на загальнонаціональному телеефірі.

"У мирні часи українці звикли до того, що з готівковою гривнею можна приїхати до Польщі і обміняти її на готівковий злотий за курсом, близьким до офіційного. Але зараз, коли хлинув потік наших громадян до Польщі, до Румунії, до Словенії... місцеві міняли просто опустили курс гривні до безцені, це не курс, гривня перетворюється в пил якийсь. Ми з колегами з інших національних банків працюємо над цією проблемою", - зазначив Шабан.

При цьому заступник голови Нацбанку порекомендував платити закордоном безготівково.

"Якщо ви ще не перетнули кордон і в руках маєте значну суму готівкової гривні, я рекомендую і закликаю звернутися до найближчого відділення банку на території України, поповніть свою картку і сплачуйте закордоном свої покупки карткою. Жодних обмежень ні за сумою сплати, ні за країною немає", - підкреслив він.

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