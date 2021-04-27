Рожкова не виключає подальшого посилення монетарної політики НБУ для стримування інфляції.

У зв'язку з нещодавнім підвищенням облікової ставки до 7,5% ставки за депозитами в українських банках перестали падати, але кредити поки дорожчати не будуть.

Про це написала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на своїй сторінці в Facebook.

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"З початку квітня ставки за депозитами перестали знижуватися. Підштовхне це вгору ставки по кредитах? На цьому етапі, вважаю, що ні. Оскільки спред (різниця між кредитними та депозитними ставками) залишається достатнім, щоб забезпечити отримання процентного доходу", - зазначила Рожкова.

Вона додала, що стабілізація ставок за депозитами сприятиме переорієнтації частини коштів зі споживання на заощадження і стримувати тиск на інфляцію.

Разом з тим, Рожкова не виключає подальшого посилення монетарної політики НБУ для стримування інфляції.

"На мою думку, інфляційний тиск може виявитися недооціненим, оскільки є високий рівень невизначеності. Тому не виключаю необхідності продовжувати цикл підвищення облікової ставки", - підкреслила вона.

Що цьому передувало

Національний банк України 15 квітня підвищив облікову ставку до 7,5% річних.

У березні 2021 року Національний банк підвищив ставку до 6,5%.

Споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні - порівняно з березнем 2020 року - склала 8,5%, прискорившись з 7,5% в лютому.

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Автор: Богдан Слуцький