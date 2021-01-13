Мінімальний посадовий оклад на державній службі встановлено на рівні в 4540 грн.

Сьогодні уряд затвердив постанову, що визначає схеми посадових окладів на посадах державної служби у 2021 році. Зокрема, встановлено новий мінімальний посадовий оклад.

Про це у Telegram повідомляє міністр Кабміну Олег Немчінов.

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За його словами, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 1 вересня 2020 року.

Ухвалена урядом постанова не змінює умови оплати праці державних службовців і гарантує їх розмір на рівні вересня 2020 року. Крім того - враховує необхідність забезпечення мінімального посадового окладу у розмірі 4540 грн для найнижчої посади державної служби, що дорівнює двом прожитковим мінімумам визначеним статтею 7 згаданого Закону (з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2270 грн).

Водночас на сайті Кабміну уточнюється, що підвищено рівень посадового окладу для спеціалістів категорії В3 на рівні районів, районів у містах, містах обласного значення, оскільки він не відповідав вимогам чинного законодавства. Відтепер він дорівнює двом прожитковим мінімумам. Для решти державних службовців умови оплати праці зберігаються і гарантується їх розмір на рівні вересня 2020 року.

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Автор: Дмитро Захаров