Національний банк України на вівторок, 28 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,18 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,62/26,64 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,14 грн/євро.
Обмінники:
Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 28 вересня, зміцнився на 5 копійок - до 26,75 грн/дол.
Продати американську валюту в середньому можна по курсу 26,55 грн за долар, євро - 31,00 грн за євро.
Курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок - до 31,30 грн/євро.
Курс на 27 вересня:
Національний банк України на понеділок, 27 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз:
Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.