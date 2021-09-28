Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,18 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 28 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,18 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,62/26,64 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,14 грн/євро.

Обмінники:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 28 вересня, зміцнився на 5 копійок - до 26,75 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 26,55 грн за долар, євро - 31,00 грн за євро.

Курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок - до 31,30 грн/євро.

Курс на 27 вересня:

Національний банк України на понеділок, 27 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій