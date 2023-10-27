Водночас фахівці погіршили очікування від наступного року.

Аналітики компанії Dragon Capital переглянули прогнози валютного курсу, інфляції та зростання ВВП, зокрема, покращивши очікування від курсу на цей та наступний роки.

"Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.), оскільки за умов війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу", - йдеться у оновленому прогнозі.

З огляду на динаміку подій на фронті, аналітики переглянули ключове припущення на 2024 рік, очікуючи, що війна, ймовірно, триватиме протягом усього наступного року.

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Продовження війни означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв, проте нещодавнє відновлення експорту товарів через порти України у Чорному морі може стати важливим драйвером економічного зростання.

"За нашою оцінкою, повноцінне відновлення перевезень через порти Чорного моря може збільшити експортну виручку на $9-10 млрд у 2024 році, що на третину більше, ніж у сценарії "без портів Чорного моря", та мати позитивний вплив на зростання реального ВВП до 5 в.п. При цьому, інфляція може зрости на додаткові 2,5 в.п., через вторинні ефекти зростання внутрішніх цін на зерно", - зазначили у компанії.

Проте, поки тривають бойові дії, ризик пошкоджень суден, що рухаються до українських портів у Чорному морі, залишиться актуальним, тому аналітики не очікують повноцінного відновлення судноплавства портами.

У Dragon Capital прогнозують, що реальний ВВП України зросте на 4% у річному вираженні у 2024 році, порівняно з 8%, які очікувалися раніше в сценарії зниження безпекових ризиків на початку 2024 року. Водночас фахівці залишили без змін прогноз зростання на 2023 рік на рівні 4,5% р/р, оскільки останні наявні дані підтверджують очікування, що економічна активність стабілізувалась у третьому кварталі 2023 року після поступового зростання у першій половині року.

"Ми знижуємо наш прогноз інфляції на кінець 2023 року на 3 в.п. до 6% р/р, з огляду на більш суттєве, ніж очікувалось, зниження фундаментального тиску в останні місяці та збільшення прогнозного врожаю для окремих культур (наприклад, овочів, гречки). Ми прогнозуємо, що у 2024 році показник інфляції прискориться до 8%, зокрема через збільшення внутрішніх цін на сільськогосподарські товари в результаті частково відновлення портів Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Економіка України під час війни

За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило близько 9,1%.

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. За прогнозом регулятора, у 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

Національний банк покращив прогноз інфляції на кінець поточного року з 10,6% до 5,8%. Основний чинник цього перегляду – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.

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