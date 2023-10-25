Позитивну динаміку продемонстрували сфера послуг, харчової промисловості та машинобудування.

Українська економіка, попри війну продовжує відновлюватись: за попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило близько 9,1%.

Як повідомила прес-служба відомства, у підсумку за січень-вересень 2023 р. зростання оцінюється на рівні 5,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

"У вересні більшість ключових видів економічної діяльності демонстрували позитивні результати. Окрім низької статистичної бази порівняння, це пояснюється ще й високою здатністю бізнесу пристосовуватись до нових викликів, а також допомогою з боку держави та міжнародних партнерів", - пояснила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За її словами, значний позитивний внесок у ВВП у вересні мала і сфера послуг, яка поєднує в собі декілька складових.

"По-перше, йдеться про комерційну сферу послуг, яка на сьогодні є більш цифровізованою та маневреною у своїй діяльності, тому швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках. По-друге, до сфери послуг також відноситься сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни", - зазначила Свириденко.

Крім цього, у вересні наростили виробництво підприємства харчової промисловості. Це відбулось в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва та налагодження нових шляхів поставок продукції.

Позитивна динаміка спостерігалась також в сферах машинобудування та виробництва будівельних матеріалів – тут зростання відбувалось завдяки реалізації проектів відновлення, і зокрема реалізації урядової програми "єОселя". В свою чергу, приріст в добувній промисловості пояснюється накопиченням запасів вугілля і газу на зиму.

Водночас ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж, перманентні пошкодження мереж через бойові дії в окремих регіонах та надзвичайно теплі погодні умови стримували виробництво і споживання електроенергії.

"Найбільшим стримуючими факторами для росту економіки у вересні залишалися безпекова ситуація, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств (переважно на сході країни) та логістичні обмеження для експортерів", - зазначили у Мінекономіки.

Економіка України під час війни

У лютому 2023 року ЄБРР суттєво погіршив прогноз для України та очікував до 1% зростання цього року.

У свою чергу, Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки зазначив, що очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, хоча у квітні прогнозував падіння на рівні 3%.

Міжнародний валютний фонд в своєму жовтневому огляді світової економіки покращив прогноз зростання економіки України в 2023 році. У попередньому прогнозі фонду зазначалося, що в 2023 році ВВП може коливатися від падіння на 3% до зростання на 1%. За новими оцінками, зростання економіки України очікується на 2% цьогоріч та на 3,2% в наступному році.

За даними Держслужби статистики, після різкого падіння з початку повномасштабної війни і подальшого зниження в 2023 році, у другому кварталі цього року ВВП зріс на 19,5% в річному вимірі.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, валовий внутрішній продукт України за результатами 2023 року зросте на понад 3 відсотки.

Станом на 12 жовтня 2023 року повідомлялося, що цього року українська економіка зросте: в уряді розкрили деталі.

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