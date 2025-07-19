Компанія Microsoft є одним з яскравих прикладів того, як сучасні корпорації підходять до розподілу витрат: на тлі масових скорочень пересічного персоналу до астрономічних вершин зростають зарплати фахівців зі штучного інтелекту. Про це пише Business Insider із посиланням на внутрішній документ компанії, який вдалося отримати журналістам.
З цього документу видно, що співробітники відділу штучного інтелекту Microsoft заробляють помітно більше, ніж їхні колеги, які не задіяні у розробці технологій штучного інтелекту.
Отримана журналістами таблиця є неповною, бо містить інформацію лише про іноземних працівників і лише базову зарплатню без бонусів, які можуть бути в рази більшими за оклад. Отже, ось деякі зарплати в Microsoft станом на 2024 рік:
- інженери-програмісти – до 284 000 доларів США на рік;
- менеджери продуктів – до 250 000 доларів нарік;
- інженери-програмісти у галузі машинного навчання – до 336 000 доларів;
- бізнес-аналітики – до 191 580 доларів;
- інженери хмарних мереж – до 220 716 доларів;
- аналітики даних – до 205 000 доларів;
- планувальники попиту – до 204 550 доларів;
- фінансові аналітики – до 213 800 доларів;
- дизайнери продуктів – до 208 058 доларів;
- маркетологи – до 213 200 доларів;
- кремнієві інженери – до 275 000 доларів;
- розробники програмного забезпечення – до 284 000 доларів США
- інженери-програмісти машинного навчання – до 231 000 доларів;
- старші інженери-програмісти машинного навчання – до 278 000 доларів;
- штатні інженери-програмісти – до 301 000 доларів;
- штатні інженери-програмісти машинного навчання – до 336 000 доларів.
Інші цікаві матеріали про перспективні професії
Як писав УНІАН, у той час, як багатьом професіям загрожує зникнення через впровадження технологій штучного інтелекту, деякі професії навпаки стають усе більш перспективними. Наприклад, безробіття і низькі зарплати точно не загрожують тим, хто працює в галузі монтування кліматичних систем. Попит на послуги встановлення кондиціонерів, вентиляційних та опалювальних систем лише зростає, і ChatGPT ще не скоро зможе робити це самостійно.
Також ми окремо розповідали, кому в Україні, окрім військових, платять по 100 тисяч гривень на місяць і більше.