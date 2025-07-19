Ті, хто задіяні в розробці технологій штучного інтелекту, заробляють помітно більше за решту.

Компанія Microsoft є одним з яскравих прикладів того, як сучасні корпорації підходять до розподілу витрат: на тлі масових скорочень пересічного персоналу до астрономічних вершин зростають зарплати фахівців зі штучного інтелекту. Про це пише Business Insider із посиланням на внутрішній документ компанії, який вдалося отримати журналістам.

З цього документу видно, що співробітники відділу штучного інтелекту Microsoft заробляють помітно більше, ніж їхні колеги, які не задіяні у розробці технологій штучного інтелекту.

Отримана журналістами таблиця є неповною, бо містить інформацію лише про іноземних працівників і лише базову зарплатню без бонусів, які можуть бути в рази більшими за оклад. Отже, ось деякі зарплати в Microsoft станом на 2024 рік:

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інженери-програмісти – до 284 000 доларів США на рік;

менеджери продуктів – до 250 000 доларів нарік;

інженери-програмісти у галузі машинного навчання – до 336 000 доларів;

бізнес-аналітики – до 191 580 доларів;

інженери хмарних мереж – до 220 716 доларів;

аналітики даних – до 205 000 доларів;

планувальники попиту – до 204 550 доларів;

фінансові аналітики – до 213 800 доларів;

дизайнери продуктів – до 208 058 доларів;

маркетологи – до 213 200 доларів;

кремнієві інженери – до 275 000 доларів;

розробники програмного забезпечення – до 284 000 доларів США

інженери-програмісти машинного навчання – до 231 000 доларів;

старші інженери-програмісти машинного навчання – до 278 000 доларів;

штатні інженери-програмісти – до 301 000 доларів;

штатні інженери-програмісти машинного навчання – до 336 000 доларів.

Інші цікаві матеріали про перспективні професії

Як писав УНІАН, у той час, як багатьом професіям загрожує зникнення через впровадження технологій штучного інтелекту, деякі професії навпаки стають усе більш перспективними. Наприклад, безробіття і низькі зарплати точно не загрожують тим, хто працює в галузі монтування кліматичних систем. Попит на послуги встановлення кондиціонерів, вентиляційних та опалювальних систем лише зростає, і ChatGPT ще не скоро зможе робити це самостійно.

Також ми окремо розповідали, кому в Україні, окрім військових, платять по 100 тисяч гривень на місяць і більше.

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