Юлія Жовтяк зазначила, що в перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати.

Найбільші зарплати в Україні зараз у військових. Серед підприємств невійськового сектору найбільше заробляють співробітники IT-сфери.

Директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що найбільше зараз заробляють військові. При цьому вона зазначила, що серед компаній невійськового сектора найвищі зарплати в IT-сфері, а також у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

"Великі зарплати отримують наладчики різного устаткування, оператори верстатів із програмним управлінням. Їхні зарплати сягають 80 - 100 тисяч гривень. Інженерні професії - це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати - в аграрному секторі", - зазначила чиновниця.

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Вона зазначила, що така ситуація із зарплатами пов'язана зі зменшенням кількості спеціалістів, тому роботодавці змушені піднімати оплату праці.

"Зарплати не будуть падати, тому що завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемося від конкуренції з нашими європейськими сусідами. У перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати будуть тільки зростати", - пояснила Жовтяк.

Зарплати в Україні - останні новини

Згідно з даними дослідження "OLX Робота", у 2024 році на ринку праці стало більше вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5%. Медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 гривень або 480 доларів.

Водночас заступник міністра економіки Андрій Телюпа розповів, що середня зарплата в доларовому вираженні зараз є рекордною через дефіцит робочої сили в Україні.

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