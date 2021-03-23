Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо із дводенним візитом перебуває у Києві.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо із дводенним візитом перебуває у Києві. За офіційною інформацією пресслужби ЄБРР, у рамках приїзду заплановані зустрічі із вищим керівництвом країни.

Однією із тем перемовин, крім озвучених офіційно, за інформацією ЗМІ, має стати обговорення майбутньої приватизації державного «Ощадбанку».

Як повідомлялося раніше, уряд максимально поспішає з приватизацією «Ощадбанку». Обов’язковою умовою для цього має стати його приєднання до загальної системи гарантування. Для цього навіть було підготовлено окремий законопроект, який передбачає надання максимально «пільгових умов» приєднання банку до Фонду гарантування. Якщо урядовці не відмовляться від запланованого, за входження «Ощадбанку» до Фонду гарантування заплатять усі діючі банки, – йдеться у публікації delo.ua.

По суті, ЄБРР втягують у співпрацю з фінансово неспроможним партнером, зазначають ЗМІ, паралельно ставлячи під удар стійкість усієї банківської системи країни. Журналісти наголошують, що таке стрімке «пільгове» приєднання «Ощадбанку» до Фонду гарантування, який сам досі не може вирішити власні проблеми боргів, що сягають 100 млрд грн, може обернутися додатковим навантаженням для решти діючих банків.

"І чим керується Фонд, беручи на себе фактично непідйомне завдання – питання відкрите", - пишуть ЗМІ.

Відповідний законопроект щодо набуття акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, мав розглядатися 24 лютого на засіданні Кабінету міністрів з ініціативи Мінфіну. Тоді розгляд законопроекту було відкладено.

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Автор: Григорій Бондар