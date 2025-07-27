Це рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна досягне певних контрольних показників.

Європейський Союз заявив, що утримає 1,5 мільярда євро (або 1,7 мільярда доларів) із загального фонду в 4,5 мільярда євро, виділення якого залежить від досягнення стандартів належного врядування і який не може бути використаний для військових закупівель. Про це пише New York Times.

Важливо, що це рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна досягне певних контрольних показників.

"Зеленський не став публічно коментувати скорочення допомоги, що, проте, стало невдачею для українського лідера, який залежить від європейської фінансової підтримки, щоб заповнити прогалини, утворені через відмову адміністрації Трампа фінансувати військові зусилля України", - ідеться в статті.

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Зазначається, що це рішення, схоже, сигналізувало про нову готовність блоку критикувати команду Зеленського з приводу внутрішньої політики під час війни.

Джеймс Вассерстром, американський експерт із боротьби з корупцією, заявив, що "сяйво, безумовно, тьмяніє" щодо лідерства Зеленського у воєнний час серед урядів, які надають фінансову допомогу. Він додав:

"У спільноті донорів панує невдоволення Зеленським".

Два відомства - Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура - вели розслідування щодо високопосадовців міністрів.

Видання нагадує, що Європейський союз заснував цей механізм допомоги - Фонд допомоги Україні - торік і пообіцяв виділити 50 мільярдів євро протягом трьох років на усунення шкоди, заподіяної війною, і підготовку країни до вступу в ЄС. Представник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна запросила виділення коштів у червні, незважаючи на невиконання трьох із 16 контрольних показників, включно з нездатністю призначити суддів до спеціалізованого антикорупційного суду.

Серед іноземних лідерів, які заперечували проти його дій проти антикорупційних відомств, був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який зателефонував Зеленському, щоб обговорити цю політику.

"Напруженість між адміністрацією Зеленського і слідчими у справах про корупцію загострилася через цю справу і з інших причин. Цього року незалежна комісія призначила Олександра Цивінського, главою відділу по боротьбі з фінансовими злочинами Бюро економічної безпеки", - пише видання.

Однак уряд Зеленського відмовився призначити Цивінського на цю посаду, залишивши вакансію вакантною. Заповнення вакансії до четверга є умовою для продовження надання допомоги Міжнародним валютним фондом у межах чотирирічної програми допомоги обсягом 15,6 млрд доларів, розпочатої 2023 року.

Фінанасова допомога для України

Раніше Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим, щоб подолати дефіцит новобранців і зберегти обороноздатність країни на тлі триваючого вторгнення Росії.

Він уже обговорює фінансове питання з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером і представниками США. Він наголошує, що йдеться не просто про підтримку, а про інвестиції у спільну безпеку.

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