Долар б'є по золоту: ціна на метал впала до мінімуму за 7 місяців

Золото втрачає привабливість в умовах високих ставок, оскільки не приносить процентного доходу.

Ціни на золото продовжили падіння в четвер, 25 червня, після того, як днем раніше опустилися до найнижчого рівня більш ніж за сім місяців.

Як пише Reuters, причиною стало подальше зміцнення долара на тлі зростання очікувань щодо підвищення відсоткових ставок у США цього року.

Спотова ціна золота станом на ранок знизилася на 0,5% – до 3980,88 долара за унцію (127,99 дол. за грам). Ф'ючерси на золото у США з поставкою в серпні подешевшали на 0,3% – до 3996,50 долара за унцію (128,49 дол./г).

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24 червня вартість дорогоцінного металу вперше з листопада 2025 року опустилася нижче позначки 4000 доларів за унцію. Від рекордного максимуму в 5594,82 долара за унцію (179,88 дол./г), зафіксованого 29 січня, золото вже втратило 29%.

"Золото зараз перебуває під сильним тиском на тлі зміцнення долара", – зазначив старший аналітик StoneX Метт Сімпсон.

Висока інфляція у США, яку підігріла війна з Іраном, а також жорстка позиція Федеральної резервної системи сприяли очікуванням подальшого підвищення ставок. Трейдери наразі очікують трьох підвищень ставки ФРС цього року та оцінюють імовірність такого кроку у вересні приблизно у 67%.

Аналітики також попереджають, що біржові фонди (ETF), забезпечені золотом, можуть зіткнутися з новим відтоком коштів, якщо очікування щодо підвищення ставок посиляться.

Хоча золото традиційно вважається захистом від інфляції, воно втрачає привабливість в умовах високих ставок, оскільки не приносить процентного доходу.

Долар утримувався поблизу максимуму за останні 13 місяців, що робить золото дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Срібло подешевшало на 1% – до 56,85 долара за унцію (1,83 дол./г), платина втратила 1,4% – до 1556,60 долара за унцію(50,05 дол./г). Обидва метали залишаються поблизу мінімумів із листопада 2025 року. Водночас паладій додав 0,5%, піднявшись до 1171,96 долара за унцію (37,68 дол./г), хоча й перебуває біля дев'ятимісячного мінімуму.

Ціни на метали - останні новини

23 червня ціни на золото впали більш ніж на 1%. Цьому сприяло зміцнення долара на тлі очікувань підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США цього року, тоді як інвестори аналізували хід мирних переговорів між США та Іраном.

16 червня ціни на алюміній впали до мінімального рівня з березня. Слабкі економічні дані з Китаю негативно вплинули на ринок металів, а інвесторів цікавила мирна угода між Іраном і США.

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