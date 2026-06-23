Найпопулярніший дорогоцінний метал дешевшає: скільки вже коштує

Долар утримувався на рівні, близькому до річного максимуму, що зробило золото менш доступним.

Ціни на золото у вівторок, 23 червня, впали більш ніж на 1%. Цьому сприяло зміцнення долара на тлі очікувань підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США цього року, тоді як інвестори аналізували хід мирних переговорів між США та Іраном.

Агентство Reuters повідомляє, що станом на 8:48 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,7% – до 4 119,13 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в серпні подешевшали на 1,5% – до 4 137,10 долара. Таким чином, 1 грам дорогоцінного металу коштуватиме 132,88 долара.

"Цього тижня золото отримало певну підтримку від зниження цін на нафту, але не отримує подібної підтримки від долара, який продовжує зростати на тлі очікувань підвищення ставок ФРС", – сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотер.

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Долар утримувався на рівні, близькому до річного максимуму, досягнутого наприкінці минулого тижня, що зробило золото менш доступним для покупців, які володіють іншими валютами.

Згідно з даними інструменту CME FedWatch, трейдери зараз оцінюють ймовірність підвищення ставки в грудні у 88%, що вище показника у 61%, зафіксованого до засідання ФРС минулого тижня. Інвестори очікують на оприлюднення даних щодо особистих споживчих витрат у США в пошуках додаткових сигналів щодо грошово-кредитної політики.

Що стосується інших дорогоцінних металів, то спотова ціна на срібло впала на 4% – до 62,59 долара за унцію, платина подешевшала на 2% – до 1 644,75 долара, а паладій подешевшав на 2,3% – до 1 236,50 долара.

Ціни на метали – останні новини

16 червня ціни на алюміній впали до мінімального рівня з березня. Слабкі економічні дані з Китаю негативно вплинули на ринок металів, а інвесторів цікавила мирна угода між Іраном і США.

18 червня ціна на мідь впала більш ніж на 1%, нівелювавши зростання, зафіксоване раніше цього тижня.

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