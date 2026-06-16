Ціни на найпопулярніший метал у світі впали до мінімуму з березня: скільки коштує

Зазначається, що деякі аналітики скептично ставляться до перспективи швидкого відновлення поставок із Близького Сходу.

Ціни на алюміній впали до мінімального рівня з березня. Слабкі економічні дані з Китаю негативно вплинули на ринок металів, а інвесторів цікавила мирна угода між Іраном і США.

Видання Bloomberg пише, що споживчі витрати та інвестиції в Китаї впали до рівнів, небачених з часів пандемії, що підкреслює, наскільки складною залишається ситуація на внутрішньому ринку, навіть попри те, що метали виграють від зростання експорту та деяких високотехнологічних секторів. Ще одне джерело невизначеності – як швидко може бути знову відкрита Ормузька протока, якщо Іран і США підпишуть угоду 19 червня.

Основні контракти на Лондонській біржі металів знизилися на тлі обережних настроїв, зокрема на фондових ринках. Алюміній, який 15 червня закрився зі зниженням більш ніж на 4%, станом на 8:49 за київським часом подешевшав на 1% і торгувався за ціною 3 345,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 3,35 долара.

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Різке падіння цін на алюміній було значною мірою безпосередньою реакцією на перспективу укладення угоди між США та Іраном, яка відкриває шлях до відновлення поставок у великій алюмінієвій промисловості Близького Сходу. Металургійні заводи в регіоні зазнали ракетних ударів, а блокада Ормузької протоки перекрила експорт металів і постачання сировини.

Проте деякі аналітики скептично ставляться до перспективи швидкого відновлення поставок.

"Ланцюги поставок алюмінію залишаються нестабільними, і будь-яка короткострокова корекція цін повинна відображати настрої ринку, а не реальне поліпшення транспортних потоків або умов поставок", – зазначила старший галузевий аналітик Bloomberg Intelligence Мішель Леунг.

Ціни на метали – останні новини

10 червня ціни на золото впали до найнижчого рівня за останні 11 тижнів на тлі подорожчання нафти через нове загострення конфлікту між США та Іраном.

12 червня ціни на мідь зросли, а акції гірничодобувних компаній різко подорожчали. Стрибок відбувся після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон знаходиться на порозі припинення війни з Іраном.

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