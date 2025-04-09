Різке падіння цін на нафту може пробити пролом у гаманці Кремля.

Москва уникла мит президента США Дональда Трампа. Водночас бюджет Російської Федерації все ж постраждає від торгової війни Вашингтона.

Видання The Telegraph пише, що загроза для Росії виникла через різке падіння цін на нафту, оскільки трейдери роблять ставку на глобальне сповільнення економіки, спричинене митами. Це не тільки обійдеться російському президенту в десятки мільярдів доларів у вигляді недоотриманих доходів від продажу нафти, а й поставить під загрозу його військову машину.

Якщо США зануряться в рецесію, ціни на нафту впадуть до 50 доларів до грудня 2026 року, каже Юлія Жесткова-Грігсбі, економіст Goldman. Якщо відбудеться глобальний спад, ймовірність якого, на думку JP Morgan, становить 60%, то ціна впаде до 45 доларів.

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"У більш екстремальному і менш імовірному сценарії, що передбачає уповільнення темпів зростання світового ВВП і повну відмову від скорочення видобутку нафти ОПЕК+, за нашими оцінками, наприкінці 2026 року ціна на нафту Brent впаде трохи нижче за 40 доларів за барель", - каже Грігсбі.

Усе це дорого обходиться російському бюджету, адже кожна зміна ціни на нафту на 1 долар, якщо вона зберігається протягом року, коштує 2,7 млрд доларів на рік доходів РФ від експорту нафти.

"Зміна ціни на нафту на 10 доларів - це зміна експортних доходів від нафти на 25-30 млрд доларів упродовж року", - каже Бенджамін Хільгеншток, старший економіст Інституту Київської школи економіки.

Якщо США впадуть у рецесію, а ціни на нафту впадуть до 50 доларів, то Путін втратить близько 67 млрд доларів.

"Це чинитиме більший тиск на рубль, більший тиск на інфляцію, більший тиск на центральний банк, щоб він ще більше підвищив відсоткові ставки, - каже Хільгеншток.

Це також означає втрату податкових надходжень для фінансування військової машини Путіна.

"Можливо, на податку на видобуток корисних копалин вони втратять трильйон рублів упродовж року, а потім, можливо, ще трохи від додаткового податку на прибуток, який мають сплачувати нафтовидобувні компанії", - зазначив економіст.

У лютому місячний обсяг експорту нафти в Росії склав 13,3 млрд доларів, що становить 42,5% від загальної експортної виручки, що вкрай важливо для Кремля.

"Безсумнівно, ціна в 50 доларів чинить тиск на росіян", - каже Саймон Джонсон, професор Слоунівської школи менеджменту Массачусетського технологічного інституту і колишній головний економіст МВФ. "Видобуток російської нафти коштує від 15 до 20 доларів за барель, тобто прибуток все ще є, але він обмежений".

Хоча низька ціна на російську нафту може зробити її більш привабливою для Китаю, Туреччини та Індії, але Росія не може збільшити видобуток, щоб продавати більше. Однак, як не дивно, можливо, найбільший ризик для Путіна виходить від його найближчого союзника.

За словами Джонсона, якщо Китай посилить заходи у відповідь, то "ця ситуація розростеться по всьому світу, відбудеться подальше уповільнення світового ВВП, і тоді ціна на нафту впаде ще більше, що буде дорого для Росії".

Ціни на нафту - головні новини

На тлі падіння цін на нафтуціна на російську суміш ESPO 7 квітня вперше в історії опустилася нижче рівня західного цінового обмеження в 60 доларів за барель.

Крім того, експорт нафти з Росії знижується через падіння обсягів поставок з ключового тихоокеанського сорту.

Раніше видання Reuters писало, що Центробанк РФ за кілька тижнів до переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним попереджав Кремль про можливість тривалого зниження цін на нафту, подібного до того, що передував розвалу СРСР.

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