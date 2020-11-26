Apple планує частково перенести виробництво iPad і MacBook з Китаю.

Американська компанія Apple може частково перенести виробництво iPad і MacBook з Китаю до В'єтнаму.

Читайте такожApple стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Saudi AramcoПро це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в компанії. Відповідальна за виробництво компанія Foxconn може піти на це, щоб мінімізувати вплив китайсько-американських торгових воєн.

В даний час, згідно з даними джерела видання, Foxconn будує складальні лінії на своєму заводі у В'єтнамі на північному сході провінції Бакзянг. Вони будуть введені в експлуатацію в першій половині 2021 року. Частково ці лінії замінять виробництво в Китаї. За словами джерела, Foxconn пішла на цей крок на прохання Apple диверсифікувати виробництво через напружені відносини Китаю і США. Серед інших варіантів, куди можуть перенести виробництво, є Мексика та Індія.

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Автор: УНІАН