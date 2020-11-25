Кабінет Міністрів призначив начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області Дмитра Сосиновича виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби.
Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, про що повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
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Також уряд визнав таким, що втратив чинність, своє ж розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України на Сергія Солодченка.
Хронологія подій
У лютому Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби на Сергія Солодченка замість Дениса Гутенка.
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