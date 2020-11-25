Дмитро Сосинович змінив Сергія Солодченка.

Кабінет Міністрів призначив начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області Дмитра Сосиновича виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, про що повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Читайте такожКабмін змінив в. о. голови Державної митної служби

Також уряд визнав таким, що втратив чинність, своє ж розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України на Сергія Солодченка.

Хронологія подій

У лютому Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби на Сергія Солодченка замість Дениса Гутенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц